Logitech MX Anywhere 3S trinciato a due nel prezzo, prestazioni al TOP

Logitech MX Anywhere 3S è un mouse che non ha bisogno di presentazioni. Wireless, con pulsanti programmabili e soprattutto silenzioso. Lo abbini a qualunque dispositivo e lo porti con te fuori casa. Insomma, un vero gioiello se passi tante ore davanti allo schermo. Visto lo sconto del 48% su Amazon, l’occasione è troppo ghiotta per farsela scappare. Collegati e aggiungilo in carrello a soli 54,54 euro invece che a 103,99 euro. Il risparmio è garantito.
Senza fili e con un design ergonomico così da adattarsi al palmo della tua mano. Logitech MX Anywhere 3S è il mouse che ti consente ti passare ore e ore davanti al computer senza alcun problema. Lo colleghi a sistemi operativi più vari come Windows, Linux, Chorme OS e Mac OS sfruttando la connettività multidispositivo. Ciò significa che lo connetti anche a 3 dispositivi in contemporanea (via Bluetooth) e passi da uso all’altro attraverso l’apposito bottone di switch.
Logitech MX Anywhere 3S, Mouse Wireless Compatto, Scorrimento Veloce, Tracciamento 8K DPI, Clic Silenzioso, Pulsanti Programmabili, USB C, Bluetooth, PC Windows, Linux, Chrome, Mac – Grafite
Senza freni, il suo sensore ottico è in grado di leggere i movimenti su qualsiasi superficie, vetro incluso. In questo modo lo usi agevolmente e regoli i DPI su un livello che preferisci. Il tetto massimo è di 8000 punti. Sono personalizzabili anche i tasti aggiuntivi per accedere a funzioni istantanee con un solo movimento di dito. Conta che la rotellina di scorrimento è una vera rivelazione perché con MagSpeed riesci a scorrere 1000 righe al secondo. Documenti lunghissimi? Non reggeranno il tuo gioco. Tra le altre caratteristiche:
- silenziosità elevata per lavorare in ambienti comuni senza infastidire;
- batteria con autonomia di 70 giorni.
- impugnature laterali in silicone;
- ricarica via USB C;
- ricarica rapida da 1 minuto per 3 ore extra di utilizzo.
In confezione ti viene fornito il cavo USB C dedicato alla ricarica.
Non perdere lo sconto clamoroso sul Logitech MX Anywhere 3S e compralo su Amazon con soli 54,54 euro subito.