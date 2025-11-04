Logitech MX Anywhere 3S trinciato a due nel prezzo, prestazioni al TOP

Logitech MX Anywhere 3S è un mouse che non ha bisogno di presentazioni. Wireless, con pulsanti programmabili e soprattutto silenzioso. Lo abbini a qualunque dispositivo e lo porti con te fuori casa. Insomma, un vero gioiello se passi tante ore davanti allo schermo. Visto lo sconto del 48% su Amazon, l’occasione è troppo ghiotta per farsela scappare. Collegati e aggiungilo in carrello a soli 54,54 euro invece che a 103,99 euro. Il risparmio è garantito.

Senza fili e con un design ergonomico così da adattarsi al palmo della tua mano. Logitech MX Anywhere 3S è il mouse che ti consente ti passare ore e ore davanti al computer senza alcun problema. Lo colleghi a sistemi operativi più vari come Windows, Linux, Chorme OS e Mac OS sfruttando la connettività multidispositivo. Ciò significa che lo connetti anche a 3 dispositivi in contemporanea (via Bluetooth) e passi da uso all’altro attraverso l’apposito bottone di switch.

Senza freni, il suo sensore ottico è in grado di leggere i movimenti su qualsiasi superficie, vetro incluso. In questo modo lo usi agevolmente e regoli i DPI su un livello che preferisci. Il tetto massimo è di 8000 punti. Sono personalizzabili anche i tasti aggiuntivi per accedere a funzioni istantanee con un solo movimento di dito. Conta che la rotellina di scorrimento è una vera rivelazione perché con MagSpeed riesci a scorrere 1000 righe al secondo. Documenti lunghissimi? Non reggeranno il tuo gioco. Tra le altre caratteristiche:

silenziosità elevata per lavorare in ambienti comuni senza infastidire;

elevata per lavorare in ambienti comuni senza infastidire; batteria con autonomia di 70 giorni.

impugnature laterali in silicone;

ricarica via USB C;

ricarica rapida da 1 minuto per 3 ore extra di utilizzo.

In confezione ti viene fornito il cavo USB C dedicato alla ricarica.

Non perdere lo sconto clamoroso sul Logitech MX Anywhere 3S e compralo su Amazon con soli 54,54 euro subito.