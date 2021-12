Logitech MX è un mouse fondamentale per stare al PC

Stare ore e ore a computer è un vero e proprio lavoro. Per questo motivo devi affrontare queste giornate dotandoti di un dispositivo che possa non solo soddisfarti, ma anche portarti dei benefici. In termini di mouse, la scelta più ovvia si rifa a un modello verticale. In promozione su Amazon, ad esempio, trovi il Logitech MX che è un vero gioiellino. Se ne approfitti lo fai diventare tuo con un ribasso del 27% acquistandolo, quindi, a soli 84,51€.

Sono un po' di soldini da investire ma:

i mouse che ne valgono la pena si aggirano attorno a questa fascia di prezzi; ne sarai convinto quando fra un paio di anni non avrai problemi al tunnel carpale.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo.

Logitech MX: il mouse di cui hai bisogno

Il Logitech MX si adatta perfettamente al tuo palmo mantenendo il polso in una posizione fisiologica e impedendo che i legamenti possano rovinarsi a lungo andare. Per tua informazione è stato progettato per chi utilizza la mano destra quindi fai attenzione a questo piccolo dettaglio.

Appurati tali particolari, posso iniziarti a dimostrare quanto sia fantastico. In prima posizione io citerei il suo essere wireless e compatibile con numerosi sistemi. In questo modo non solo lo utilizzi ovunque, ma non hai neanche problematiche legate ai cavi e cavetti. Lo colleghi con Bluetooth o micro ricevitore USB e tac: subito funziona.

Per soddisfarti a pieno ti mette a disposizione 4 pulsanti, un rilevamento ottico avanzato da 4000 DPI e la ricarica rapida. Praticamente con questo sulla scrivania non vorrai tornare più alle più classiche periferiche.

Io ti direi di approfittarne e di acquistare subito questo Logitech MX su Amazon a soli 84,51 euro. Lo ordini e lo ricevi subito e senza costi aggiuntivi con Prime.