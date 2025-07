Logitech MX Ergo S al MINIMO storico: affare trackball su Amazon

Ergonomia senza compromessi con Logitech MX Ergo S, il mouse trackball oggi in sconto al prezzo minimo storico su Amazon. Non è mai stato così conveniente: è merito dell’offerta proposta dall’e-commerce che ti fa risparmiare il 36% rispetto al listino ufficiale.

Super offerta Amazon sulla trackball Logitech MX Ergo S

Progettato per un’esperienza di controllo di livello assoluto con il minimo sforzo, garantisce la massima accuratezza nel movimento grazie alla possibilità di passare istantaneamente da un tracciamento rapido a uno ultrapreciso, con un solo tocco. La sua inclinazione regolabile di 20 gradi favorisce una postura dell’avambraccio più naturale, riducendo l’affaticamento muscolare, mentre la forma ergonomica sagomata e le impugnature in gomma lo rendono ideale per mani di medie e grandi dimensioni. Ancora, con l’app Logi Options+ è possibile personalizzare fino a sei pulsanti oltre a sfruttare scorciatoie e Smart Actions per una produttività ottimizzata. Grazie alla ricarica rapida USB-C, bastano 60 secondi per ottenere 24 ore di autonomia, una carica completa assicura fino a 120 giorni di utilizzo senza sosta. È possibile connetterlo sia via Bluetooth che con ricevitore USB Logi Bolt incluso nella confezione, passando da un dispositivo all’altro con il tasto Easy-Switch. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella pagina dedicata.

Non devi attivare coupon, lo sconto del 36% è applicato in automatico. Cogli al volo l’occasione e acquista il mouse trackball Logitech MX Ergo S al suo prezzo minimo storico di 79,99 euro (invece di 124,99 euro come da listino), nella colorazione Grafite.

C’è anche la consegna gratis entro domani. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon. Il voto medio ottenuto dalle recensioni dei clienti è 4,4/5.