Logitech MX Keys: la tastiera definitiva per il tuo computer e non solo

Creare un'ottima postazione computer è semplicissimo soprattutto se acquisti i giusti prodotti. Se sulla tua manca ancora una tastiera e non sai quale acquistare, ti consiglio di puntare al meglio sul mercato e di fare tu a una fantastica Logitech MX keys a soli €86,41. Il ribasso in corso su Amazon ti permette di acquistare questo prodotto a un prezzo veramente esclusivo e che nel corso del tempo poche volte si è registrato.

Le spedizioni sono ovviamente veloci e gratuite su tutta Italia ma se sei abbonato prime ti faccio sapere che hai l'occasione di riceverla persino in un solo giorno lavorativo.

Logitech MX Keys: la tastiera che hai sempre voluto

Definirla come una keyboard Premium è veramente riduttivo. Realizzata con materiale di prima qualità, Logitech MX keys è una tastiera che ha veramente dell' alto potenziale. Ti metto a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno e ti permette di beneficiare di una serie di tecnologie all'avanguardia.

Il layout è ovviamente un QWERTY italiano con cui puoi scrivere alla velocità della luce grazie non solo alla naturalezza ma anche al profilo dei tasti ottimizzato. Infatti questi ultimi presentano un design concavo così da richiamare istintivamente le dita. Oltre questa prima caratteristica, ti farà piacere sapere che è non solo retroilluminata ma anche intelligente perché quando non sta digitando, la luce si spegne così da non consumare batteria in eccesso e da adattarsi all'ambiente senza che tu debba fare qualcosa. Sono presenti sia i tasti funzione che il tastierino numerico. In più i vari LED ti rendono noto quando il caps lock è attivato per un utilizzo ancora più piacevole.

Ti informo, infine, di due ultime caratteristiche veramente importanti. La prima è relativa al fatto che si collega al tuo dispositivo mediante Bluetooth o con ricevitore USB quindi è totalmente wireless. La seconda, invece, fa riferimento al suo essere multi-dispositivo ossia che può essere collegata a 3 device differenti contemporaneamente e passare dall'uno all'altro mediante gli appositi tasti di switch che trovi sopra i tasti direzionali.

Come puoi capire, non manca veramente niente quindi approfitta dell'offerta su Amazon e acquista la Logitech MX Keys a soli €86,41.