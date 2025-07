Logitech MX Keys Mini a soli 59€ è un affare da prendere al volo

Ci sono tastiere di mille modi e maniere diverse ma tra tutte queste la Logitech MX Keys Mini spicca per la sua eccellenza. Realizzata con materiali di qualità elevata, ricca di tecnologie intelligenti e finanche multidispositivo, sulla scrivania fa la vera differenza. Disponibile in colorazione grigio è con layout QWERTY italiano. Approfitta delle ultime ore di Prime Day 2025 per averla con sconto del 12% e metterla nel carrello a 59,84 euro.

Logitech MX Keys Mini è la tastiera ideale. È la sorella minore della più famosa Logitech MX Keys e presenta tutte le sue caratteristiche principali. In cosa differisce? Ha dimensioni più ristrette eliminando dal suo layout il tastierino numerico convenzionalmente presente sulla destra. Se quindi hai poco spazio sul tuo piano di lavoro o non reputi necessario questo strumento, è il modello che fa al caso tuo. È disponibile in colorazione Grigio chiaro con tasti in colore bianco per un contrasto soft che regala un’estetica premium. Anche i materiali adoperati per la sua realizzazione sono eccellenti perché parliamo di un corpo in metallo che attribuisce al prodotto un peso e un feeling che sono sinonimi di qualità.

Detto ciò, la tastiera si connette a qualsiasi dispositivo e sistema operativo sfruttando il Bluetooth. È dotata di connessione multipla quindi collegala a 3 devices in contemporanea e fai lo switch da uno all’altro grazie ai tasti presenti in alto a sinistra. Trattandosi di un prodotto senza fili, sfrutta la sua batteria interna per offrirti fino a 5 mesi di autonomia e quando li termini, è sufficiente collegarla al computer con il cavo USB C offerto in confezione per farla tornare operativa. Nel caso in cui volessi, puoi attivare la retroilluminazione intelligente, la quale analizza la situazione ambientale in cui ti trovi e regola l’intensità della luce per non essere mai fastidiosa. In più se allontani le mani, si disattiva per salvaguardare la durata dell’autonomia.

Logitech MX Keys Mini