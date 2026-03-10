 Logitech MX Keys Mini: la migliore tastiera compatta wireless è in offerta
La Logitech MX Keys Mini, senza dubbio la migliore tastiera compatta wireless, è in offerta a circa 79€su Amazon, una promo imperdibile.
Vuoi acquistare una tastiera super compatta con la tecnologia wireless di ottima qualità ma sei ancora in alto mare? Approfitta della Festa delle Offerte di Amazon e metti nel tuo carrello la mitica Logitech MX Keys Mini a soli 79,99 euro, anziché 129 euro.

In questo momento abbiamo quindi uno sconto del 38% sul prezzo di partenza che ti consente di risparmiare più di 49 euro sul totale. Un prezzo così interessante non si vedeva da diversi mesi ed è il motivo principale per cui dovrai essere veloce. Inoltre potrai decidere di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Logitech MX Keys Mini non ha rivali

La Logitech MX Keys Mini non ha assolutamente rivali e a questa cifra è da prendere a occhi chiusi, senza pensarci un secondo di più. Il suo design compatto è perfetto se non hai bisogno del tastierino numerico o se hai la necessità di occupare meno spazio possibile sulla scrivania. I tasti leggermente concavi e ribassati sono silenziosi e garantiscono una digitazione veloce senza perdere un colpo.

Puoi collegarla rapidamente fino a tre dispositivi passando da uno all’altro tramite i famosi tasti Easy Switch. Ha una retroilluminazione spettacolare che si attiva quando avvicini le mani e si disattiva quando le allontani regolandosi anche di intensità in base alla luce dell’ambiente circostante. Gode di un’autonomia eccellente in grado di durare per circa due settimane e si ricarica tramite il cavo USB type-c che troverai incluso.

Insomma una forza della natura che oggi potrai avere a un prezzo davvero pazzesco. Dunque non tardare. Dirigiti all’istante su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys Mini a soli 79,99 euro, anziché 129 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 mar 2026

Michea Elia
Pubblicato il
10 mar 2026
