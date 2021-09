Logitech presenta la tastiera MX Keys Mini for Business

New entry nel catalogo di periferiche Logitech: oggi il brand presenta MX Keys Mini, incarnazione più compatta di quella che da molti (a ragion veduta) è definita la migliore tastiera sul mercato: si trova già disponibile in preordine su Amazon con la consegna garantita per il day one dell'8 ottobre.

Logitech MX Keys Mini: la migliore tastiera si fa compatta

Rispetto al modello più grande scompare il tastierino numerico. Altri cambiamenti riguardano l'inclusione, nella parte parte superiore, di un pulsante dedicato agli emoji, uno utile per silenziare il microfono (così da andare incontro alle esigenze di chi trascorre lunghe sessioni in compagnia dei colleghi da remoto) e uno per attivare la dettatura vocale.

La ricarica della batteria interna avviene tramite cavo USB-C, con un'autonomia molto elevata pur facendo leva sul sistema di retroilluminazione. La tastiera può gestire la connessione simultanea a tre dispositivi (via Bluetooth o con il ricevitore USB incluso) passando dall'uno all'altro tramite la semplice pressione di un pulsante. Garantita la piena compatibilità con le piattaforme Windows, Chrome, Linux, Android, macOS, iOS e iPadOS. In previsione anche l'arrivo della versione dedicata “for Mac”. Se non vuoi rischiare il sold out, puoi fare oggi il preordine su Amazon. Il prezzo ufficiale al debutto è 109,00 euro.