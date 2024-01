Logitech MX Keys Mini: 52€ di sconto sulla tastiera

Oggi in sconto di ben 52 euro rispetto al listino ufficiale, l’offerta su Amazon che porta Logitech MX Keys Mini al suo prezzo minimo storico è un affare imperdibile per chi vuol acquistare la tastiera wireless compatta definitiva. La digitazione è precisa, rapida e fluida grazie ai tasti con profilo concavo che si adattano perfettamente alla forma dei polpastrelli. È la scelta ideale per il lavoro, ma non solo.

La tastiera wireless compatta definitiva: Logitech MX Keys Mini

Cosa la rende speciale? L’affidabilità del marchio, innanzitutto, una garanzia assoluta nel settore delle periferiche. Ci sono inoltre pulsanti assenti nei modelloi precedenti come quelli dedicati all’inserimento rapido di emoj , al controllo del microfono e della dettatura vocale. La ricarica della batteria interna avviene con cavo USB-C, l’autonomia è molto elevata, supporta la connessione simultanea a tre dispositivo (via Bluetooth o con l’adattatore incluso) e non manca un sistema di retroilluminazione intelligente. Il layout è ovviamente quello QWERTY in italiano. Dai uno sguardo alla descrizione completa se vuoi saperne di più.

Oggi puoi acquistare Logitech MX Keys Mini nella colorazione Grafite al prezzo finale di soli 77 euro, grazie allo sconto di 52 euro rispetto al listino ufficiale (129 euro) applicato in automatico. La compatibilità è garantita con Windows, Chrome, Linux, Android, macOS, iOS e iPadOS. Metterla sulla propria scrivania significa poter contare su un valido alleato quotidiano per la produttività, ma non solo: chiunque e in ogni situazioni può beneficiare delle sue caratteristiche avanzate.

Venduta e spedita da Amazon, la tastiera wireless sarà consegnata gratuitamente a casa già entro domani se si effettua subito l’ordine. La qualità è senza compromessi, come sempre per il marchio, come testimoniano le centinaia di recensioni positive raccolte dall’e-commerce con un voto medio molto alto (4,7/5 stelle).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.