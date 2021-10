Logitech MX Keys Mini: via alle prenotazioni

C'è chi non spenderebbe mai più di qualche decina di euro per una tastiera e chi sa invece che questi 114,99 euro saranno assolutamente ben spesi e facilmente ammortizzati nel tempo. La novità è infatti nella nuova Logitech MX Key Mini, tastiera retroilluminata di piccole dimensioni che il gruppo ha lanciato in preordine su Amazon in queste ore. Se passi molte ore a ticchettare su una tastiera, ben sai cosa possa voler dire avere uno strumento di qualità, che ad ogni pressione offre il giusto feedback e la giusta rapidità d'esecuzione: fa, semplicemente, la differenza.

Una tastiera di piccole dimensioni, con tasti intelligenti e digitazione facilitata da forma e posizionamento dei singoli pulsanti. Si collega tramite Bluetooth e si ricarica con USB-C. Le piccole dimensioni sono ottenute grazie ad un uso sapiente dei vari tasti di utilità, sacrificando il tastierino numerico laterale.

Consente di poter lavorare in modalità multidispositivo (passando ad esempio da PC a tablet con estrema velocità). Tra le novità emerge anche la dettatura vocale, utile a fare della tastiera ben più di una semplice interfaccia di digitazione. Le consegne inizieranno l'8 ottobre, ma la si può prenotare fin da subito per essere certi di averla a disposizione in tempi rapidi: un eventuale esaurimento potrebbe infatti presto allungarne i tempi di consegna così come sta succedendo ad altri prodotti di nuova uscita.