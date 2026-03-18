Logitech MX Keys S Combo: tastiera e mouse wireless con poggiapolsi al 25%

Vuoi cambiare parte della tua postazione al computer senza spendere un patrimonio ma aggiudicandoti dispositivi di qualità? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se fai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la Logitech MX Keys S Combo a soli 172,31 euro, anziché 229 euro.

Una promozione coi fiocchi che, grazie allo sconto del 25%, porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare più di 56 euro sul totale. Acquistando il mouse, la tastiera wireless e il poggia polsi separatamente il costo sarebbe decisamente maggiore e dunque questa è davvero un’opportunità da non perdere. Ti segnalo che questa è la versione con layout in francese. Se preferisci il layout italiano la puoi acquistare qui da un venditore terzo.

Logitech MX Keys S Combo: super affare da prendere al volo

Siamo di fronte a 2 dispositivi straordinari che ti consentiranno di stare davanti al computer tutto il tempo che desideri in modo più produttivo e senza affaticarti. Il mouse ha un design estremamente confortevole e possiede diversi tasti che potrai personalizzare per avvalerti di scorciatoie rapide. Ha uno scorrimento veloce anche senza il tappetino e una batteria in grado di durare per 70 giorni.

La tastiera gode di una fantastica retroilluminazione intelligente con tasti leggermente concavi per una digitazione velocissima e i tasti Easy Switch per cambiare da un dispositivo all’altro. Ha un layout completo con tastierino numerico ed è leggermente rialzata. Gode di una batteria ricaricabile con cavetto USB in grado di durare per due settimane. E incluso trovi il poggiapolsi che ti permetterà di essere ancora più comodo.

Approfitta di questa straordinaria opportunità prima che sparisca. Vai adesso su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys S Combo a soli 172,31 euro, anziché 229 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.