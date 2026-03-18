 Logitech MX Keys S Combo: tastiera e mouse wireless con poggiapolsi al 25%
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Logitech MX Keys S Combo: tastiera e mouse wireless con poggiapolsi al 25%

Sconto del 25% su Amazon per la Logitech MX Keys S Combo che comprende tastiera e mouse wireless con poggiapolsi.
Logitech MX Keys S Combo: tastiera e mouse wireless con poggiapolsi al 25%
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Sconto del 25% su Amazon per la Logitech MX Keys S Combo che comprende tastiera e mouse wireless con poggiapolsi.

Vuoi cambiare parte della tua postazione al computer senza spendere un patrimonio ma aggiudicandoti dispositivi di qualità? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se fai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la Logitech MX Keys S Combo a soli 172,31 euro, anziché 229 euro.

Una promozione coi fiocchi che, grazie allo sconto del 25%, porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare più di 56 euro sul totale. Acquistando il mouse, la tastiera wireless e il poggia polsi separatamente il costo sarebbe decisamente maggiore e dunque questa è davvero un’opportunità da non perdere. Ti segnalo che questa è la versione con layout in francese. Se preferisci il layout italiano la puoi acquistare qui da un venditore terzo.

Layout francese in offerta su Amazon
Layout italiano venduto da terzi su Amazon

Logitech MX Keys S Combo: super affare da prendere al volo

Siamo di fronte a 2 dispositivi straordinari che ti consentiranno di stare davanti al computer tutto il tempo che desideri in modo più produttivo e senza affaticarti. Il mouse ha un design estremamente confortevole e possiede diversi tasti che potrai personalizzare per avvalerti di scorciatoie rapide. Ha uno scorrimento veloce anche senza il tappetino e una batteria in grado di durare per 70 giorni.

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La tastiera gode di una fantastica retroilluminazione intelligente con tasti leggermente concavi per una digitazione velocissima e i tasti Easy Switch per cambiare da un dispositivo all’altro. Ha un layout completo con tastierino numerico ed è leggermente rialzata. Gode di una batteria ricaricabile con cavetto USB in grado di durare per due settimane. E incluso trovi il poggiapolsi che ti permetterà di essere ancora più comodo.

Layout francese in offerta su Amazon
Layout italiano venduto da terzi su Amazon

Approfitta di questa straordinaria opportunità prima che sparisca. Vai adesso su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys S Combo a soli 172,31 euro, anziché 229 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 18 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
18 mar 2026
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