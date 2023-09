Logitech MX Keys S imperdibile al minimo storico (-62€)

La miglior tastiera wireless in circolazione, secondo gran parte degli addetti ai lavori, è oggi al suo prezzo minimo storico su Amazon: il modello Logitech MX Keys S è in sconto di ben 62 euro rispetto al listino ufficiale. Il suo design ergonomico e il funzionamento silenzioso sono solo due tra i punti di forza che la caratterizzano.

La miglior tastiera di sempre: Logitech MX Keys S in offerta

Con pulsanti programmabili, un profilo basso, possibilità di connessione a tre dispositivi in contemporanea mediante Bluetooth Low Energy o adattatore USB (Logi Bolt, in dotazione), sistema di retroilluminazione automatica e intelligente (si attiva quando le mani si avvicinano), ricarica USB-C e compatibilità con tutti i sistemi operativi in circolazione, è un must have per chi trascorre le sue giornate alla scrivania. Il software Logi Options+ permette di creare Smart Actions che automatizzano le attività più frequenti, in modo da poterle poi eseguire in un attimo. Inoltre, è realizzata con plastica riciclata post-consumo nel nome della sostenibilità. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

In questo momento, il doppio sconto proposto dall’e-commerce porta Logitech MX Keys S al prezzo finale di soli 67 euro invece di 129 euro come da listino. Alla riduzione della spesa applicata in automatico si aggiunge un’ulteriore -20% da ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato. La colorazione è Grafite, quella visibile in queste immagini.

Non sappiamo fino a quando rimarrà valida la promozione, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne subito. Vale infine la pena segnalare che il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna a domicilio in un solo giorno: chi effettua subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.