Logitech MX Keys S sotto le dita è PREMIUM, prezzo regalo su Amazon

Se cerchi una tastiera da abbinare anche a più dispositivi e che non ti priva di un’esperienza premium sotto tutti i punti di vista, la Logitech MX Keys S è quella che fa al caso tuo. Questo straordinario prodotto è senza fili, ricaricabile e con soluzioni intelligenti al suo interno. Con lo sconto del 30% su Amazon è impossibile da perdere di vista, mettila in carrello a soli 89,90 euro invece di 129 euro e falla subito tua.

Con Logitech MX Keys S sulla scrivania non c’è modo di trovarsi male. Questa periferica è perfetta da abbinare a qualsiasi dispositivo e non solo elimina il caos grazie alla sua soluzione wireless ma è anche pratica e soprattutto pragmatica. Cosa significa? Che la connetti a qualsiasi sistema operativo e sfrutti anche il suo essere multi dispositivo per passare da uno all’altro con un semplice tocco. Windows, Linux, MacOS e così via sono tutti accetti e pronti per accogliere questa tastiera che non solo è funzionale ma anche di qualità è bella. Con una scocca in metallo in colorazione grafite e materiali che sono resistenti e durevoli, hai un pezzo da 90 a tua completa disposizione.

È intelligente in tutto e per tutto. Ad esempio il layout QWERTY italiano rende la digitazione naturale e fluida e grazie ai tasti dal profilo basso anche la scorrevolezza è esemplare per poter rendere ogni gesto eccellente. Non mancano all’appello i tasti funzione e i tasti dedicati alla gestione multimediale per avere ogni opzione a disposizione. In più la retroilluminazione è intelligente. Quando la attivi, individua automaticamente l’intensità e la posizione delle tue mani. Ciò significa che, quando le tue mani sono lontane, si disattiva in automatico per salvaguardare la batteria. Proprio in merito a quest’ultima, hai un’autonomia di 10 giorni se la attivi oppure di 5 mesi quando la disattivi.

Ps: la tastiera si connette ai tuoi dispositivi sfruttando il Bluetooth oppure il micro ricevitore USB di Logitech.

Mettila in carrello a soli 89,90 euro invece di 129 euro con un solo click del tuo mouse. Direttamente su Amazon approfitti dello sconto del 30%.