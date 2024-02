Logitech MX Keys: la tastiera PERFETTA a prezzo d'ASSALTO

Tra le tantissime tastiere disponibili all’acquisto sul mercato la Logitech MX Keys occupa un posto speciale nel cuore di tantissimi utenti. Anche i maggiori esperti la consigliano se vuoi migliorare notevolmente la tua produttività senza fare sforzi. Oggi è in offerta su Amazon. Acquistala al 34% di sconto.

Grazie a questa super promozione porti a casa la migliore tastiera in assoluto a un prezzo d’assalto. Si tratta di un ottimo affare. Non perdere tempo, sta andando a ruba. E se sei un cliente Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nella promozione.

Logitech MX Keys: molto più di una tastiera

Logitech MX Keys è molto più di una semplice tastiera, è perfezione nel design, comodità nell’utilizzo e produttività elevata. Il suo segreto sta nei tasti. Distanziati alla perfezione, offrono una posizione naturale alle tue mani durante la digitazione, velocizzata anche dall’ottima corsa.

Inoltre, grazie alla loro forma leggermente convessa, sono in grado di accogliere le tue dita durante la digitazione per evitare errori di battitura. Dotata di retroilluminazione intelligente, si attiva solo quando la stai utilizzando e si regola in base all’ambiente. Connettila con il connettore Wireless o tramite tecnologia Bluetooth fino a un massimo di 3 dispositivi.

Mettila in carrello al 34% di sconto. Si tratta di un’offerta speciale da prendere al volo su Amazon. Inoltre, la tua iscrizione a Prime ti regala tantissimi vantaggi. Se ancora non lo hai fatto, iscriviti subito attivando la prova gratuita di 30 giorni. Per te prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.