Logitech MX Master 2S è il mouse da avere assolutamente, meno di 60€

Un mouse senza fili con tasti aggiuntivi e una qualità eccellente. Sto parlando di Logitech MX Master 2S, un modello che è tra i preferiti di molti e con tutte le ragioni del mondo. Questa versione, ossia la Bluetooth Edition è anche un’esclusiva Amazon dunque, la compri qui o da nessun altra parte. Vista la promozione con sconto del 10%, non perdere tempo e aggiungilo al carrello per farlo tuo a soli 58,89€.

Logitech MX Master 2S, tutti i dettagli su questo mouse wireless

Completo, ergonomico e senza fili. Cosa potresti volere di più? Logitech MX Master 2S è un mouse eccezionale da abbinare a qualsiasi dispositivo sfruttando la connettività Bluetooth e la sua tecnologia multidispositivo. Infatti lo puoi connettere a 3 prodotti diversi e passare da uno all’altro in maniera fluida e rapida per non dover smanettare di continuo. Naturalmente in termini di compatibilità non ci sono limiti: tutti i sistemi operativi sono supportati.

Ma veniamo al dunque: il suo design è stato studiato ad hoc per accompagnare il palmo e regalare un’esperienza ergonomica e confortevole anche a seguito di lunghe ore. Non trovi solo i classici pulsanti ma anche dei tasti aggiuntivi da poter personalizzare e da utilizzare nel quotidiano. Nota di merito per la rotellina di scorrimento che ha la funzione veloce per navigare nei tuoi documenti o nelle pagine web alla velocità della luce.

Geniale il tracciamento del movimento che rileva gli spostamenti su qualsiasi superficie. In merito a ciò, i DPI sono regolabili con un massimo di 4000 punti. E per quanto riguarda l’autonomia, infine, il mouse è dotato di una batteria ricaricabile con cavo USB C e garantisce fino a 70 giorni di utilizzo.

A soli 58,89€ su Amazon, Logitech MX Master 2S è il mouse di cui non fare a meno. Approfitta subito dello sconto del 10% e aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono sia rapide che gratuite in tutta Italia.