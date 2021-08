Logitech MX Master 3 al 25% di sconto | Offerte Amazon

Il Logitech MX Master 3 si trova in offerta su Amazon a 85,99€, lo sconto del 25% si traduce in un risparmio effettivo di 29 euro rispetto al prezzo solito.

Il mouse MX Master 3 ha una qualità costruttiva impeccabile, la forma del mouse segue le linee della mano e garantisce un'ergonomia da primo della classe, ai tasti principali si aggiungono ulteriori 2 sulla sinistra, comodi da raggiungere con il pollice. Si tratta della terza versione del mouse ergonomico del brand elvetico, rappresenta una delle migliori soluzioni wireless per chi lavora al PC per diverse ore al giorno.

Oltre alla rotella classica, è presente anche una seconda scroll-wheel lungo il bordo sinistro, ideale da utilizzare con il pollice. Questo elemento consente di muoversi agilmente in documenti orizzontali, file o timeline video.

La batteria si ricarica tramite un cavo USB-C e dura circa 70 giorni con una sola carica, collegando il cavo per soltanto un minuto si ha l'autonomia sufficiente per ben 3 ore di utilizzo.

Oggi è possible acquistare il mouse top di gamma Logitech MX Master 3 in offerta su Amazon a 85,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.