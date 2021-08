Logitech MX Master 3: il mouse CHE DEVI AVERE(-28%)

Sei alla ricerca di un mouse? Acquista il Logitech MX Master 3 su Amazon a soli 82,99€. Grazie all'offerta in corso risparmi una trentina di euro e acquisti un prodotto che è un gioiellino.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Logitech MX Master 3: un mouse eccezionale

Avere un mouse wireless ti salva la vita e rende la tua postazione PC molto più ordinata. Non solo te lo porti in giro in caso di necessità, ma ti elimina anche il problema di cavi e cavetti che non sai mai come devi sistemare.

Il Logitech MX Master 3 in questo è eccezionale visto che non necessita neanche di batterie. Infatti è completamente ricaricabile e ti regala un'autonomia sopra le righe: con una sola carica hai fino a 70 giorni di utilizzo.

È completamente ergonomico ed è studiato appositamente per rendere le ore al PC confortevoli e semplici. Se a fine giornata arrivi con il dolore al polso, con questo mouse risolvi anche questo problema.

Ha 7 tasti in totale e con il pollice hai persino una rotellina di scorrimento da sfruttare. In questo modo il lavoro diventa più accessibile e dinamico. In merito ai DPI non c'è nulla da dire: arrivano a un massimo di 4000 per feedback degno di nota. In più lo utilizzi su qualunque superficie senza intoppi perché il sensore ottico è di ultima tecnologia.

Hai ancora dubbi? Sappi che è compatibile sia con Windows che MacOS.

Acquista subito il tuo Logitech MX Master 3 su Amazon a 82,99€. Lo ricevi in sole 24 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma ci impiegano qualche giorno in più.