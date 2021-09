Logitech MX Master 3: super offerta di settembre Amazon

Il Mouse Logitech MX Master 3 è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre. Con soli 69.30 euro ti porti a casa una delle periferiche migliori del momento usufruendo di un super sconto mai visto prima. Approfittane subito e usufruisci delle spedizioni Prime per riceverlo a casa tua in appena un giorno

Mouse Logitech MX Master 3: il mouse perfetto per ogni esigenza

Da diverso tempo, ormai, le periferiche targate Logitech rappresentano una vera e propria sicurezza per tutti gli utenti. A tal proposito, oggi voglio mostrarti il nuovo mouse MX Master 3, attualmente in vendita su Amazon al suo minimo storico.

Tra le molteplici caratteristiche di questo mouse trovi una forma ergonomica che si adatta completamente al palmo della tua mano, permettendoti così di evitare quei fastidiosi dolori dovuti alle sessioni prolungate, e una compatibilità eccezionale sia con PC Windows che con dispositivi Apple. Grazie alla tecnologia Flow puoi infatti passare da un PC a un altro facendo scorrere semplicemente il cursore fra i diversi display.

Precisione è in assoluto la parole chiave di MX Master 3: quest’ultimo è fino a 5 volte più preciso di un mouse standard, il che ti permette di centrare ogni singolo pixel anche sulle superfici più ostiche come ad esempio il vetro.

Grazie al sistema di scorrimento innovativo, inoltre, puoi scorrere fino a 1000 righe in un solo momento usufruendo del massimo della precisione possibile. L’autonomia, infine, rappresenta il punto forte di questo mouse: con una ricarica completa puoi infatti utilizzarlo fino a 70 giorni consecutivi.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il tuo nuovo mouse Logitech MX Maser 3 su Amazon al piccolo prezzo di soli 69.30 euro. Usufruisci subito di uno sconto speciale del 10% e approfitta delle spedizioni veloci in sole 24 ore.