Logitech MX Master 3S: alta qualità ad un prezzo RIDICOLO

Il mouse Logitech MX Master 3S è l’accessorio perfetto per migliorare la tua esperienza con il tuo Mac o iPad. Ecco alcune ragioni per cui dovresti cogliere al volo l’opportunità di acquistarlo oggi su Amazon, approfittando del super sconto del 26%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 99,89 euro, anziché 134,99 euro.

Logitech MX Master 3S: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Iniziamo con l’ottimizzazione per Mac: questo mouse ad alte prestazioni è stato progettato appositamente per macOS e è completamente compatibile con iPadOS. Questo significa che potrai godere di un’esperienza senza intoppi e massimizzare la tua produttività. Le prestazioni del dispositivo sono eccezionali grazie al sensore da 8K DPI tracciato sul vetro, che offre un livello di precisione sorprendente. Inoltre, i clic silenziosi riducono il rumore del 90%, garantendo un ambiente di lavoro più tranquillo.

Il Magspeed scrolling è una caratteristica distintiva che rende questo mouse straordinario. Con una velocità del 90% superiore, una precisione dell’87% maggiore e un funzionamento ultra silenzioso, ti sentirai immediatamente la differenza nella tua produttività.

Il design ergonomico del MX Master 3S assicura una postura del polso più naturale e comandi posizionati in modo ideale per il pollice, garantendo una comodità senza pari durante le lunghe sessioni di lavoro. Inoltre, le personalizzazioni specifiche per app consentono di accelerare le tue attività grazie ai profili progettati appositamente per macOS e app specifiche, il tutto grazie alla versione migliorata di Logi Options+.

Se gestisci più dispositivi Mac contemporaneamente, il flusso di lavoro multi-Mac ti permette di abbinare il mouse a un massimo di tre desktop o laptop Mac, semplificando il trasferimento di testo, immagini e file tra di essi.

Infine, la durata della batteria è impressionante, con fino a 70 giorni con una sola carica completa e la possibilità di ottenere 3 ore di funzionamento dopo soli 1 minuto di ricarica rapida tramite USB-C a USB-C.

Inoltre, l’impegno di Logitech per l’ambiente è evidente nelle parti in plastica del MX Master 3S, che includono plastica riciclata post-consumer certificata. Approfitta di questa occasione e migliorati con il Logitech MX Master 3S, il mouse di altissima qualità progettato per elevare il tuo modo di lavorare. Non perdere altro tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 99,89 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.