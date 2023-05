Logitech MX Master 3S: COMBO 27% di sconto + 10% Coupon

Acquista il Logitech MX Master 3S a soli 89 euro, invece di 134,99 euro. Questa mega offerta è il risultato di una combo perfetta proposta da Amazon proprio in questo momento. Approfitta del 27% di sconto, ma attiva anche il Coupon 10%, disponibile sulla pagina dell’articolo, prima di metterlo in carrello. Per il momento la disponibilità è ancora immediata, meglio però essere veloci.

Dotato di tracciamento a 8K DPI, con questo mouse eccezionale, puoi lavorare su qualsiasi superficie. Addirittura puoi utilizzarlo anche sul vetro. Scegli la sensibilità che preferisci, ottimizzandola al bisogno. Con tecnologia MagSpeed ottieni massima velocità e precisione. Puoi scorrere fino a 1000 righe al secondo con precisione al pixel. Inoltre, i click silenziosi offrono più concentrazione e il 90% in meno del rumore.

Logitech MX Master 3S: oggi è un giorno di affari su Amazon

Scegli il Mouse Logitech MX Master 3S per la tua produttività. Ottimizza le tue ore di lavoro o di studio grazie a questo dispositivo che per prestazioni e precisione è veramente imbattibile. La connettività wireless ti permette di connetterlo ai tuoi dispositivi in maniera affidabile e veloce. Associa fino a 3 dispositivi Windows, macOS, Chrome OS, Linux, Android e iPadOS.

Aggiungilo al carrello con soli 89 euro, invece di 134,99 euro. Questo prezzo lo ottieni applicando il Coupon 10% visibile solo ai clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.