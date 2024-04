Logitech MX Master 3S è tra i migliori mouse, ora in sconto SHOCK

Tra i tanti mouse che ci sono in circolazione, Logitech MX Master 3S è sicuramente un modello che riceve pregi e lodi. Come mai? Una volta che lo provi ti rendi conto del perché: è comodo, ha tutto a portata di click ed ha una connettività pazzesca. Naturalmente è un modello senza fili e completamente ricaricabile per il massimo del comfort.

Logitech MX Master 3S, il mouse wireless per utilizzo quotidiano e lavoro

Logitech MX Master 3S è una periferica che si adatta a ogni necessità. Naturalmente è avanzato nelle sue tecnologie e nelle sua caratteristiche per questo motivo non ti fa mancare niente né nell’utilizzo quotidiano né quando lavori, anche in mansioni più che esigenti.

Si collega ai tuoi dispositivi sfruttando la connessione Bluetooth e, all’occorrenza, è compatibile con il ricevitore USB di Logitech. In termini di compatibilità zero limiti, supporta tutti i sistemi operativi ed è multidispositivo per connettersi a 3 devices in un momento unico.

Detto questo, hai a disposizione un design ergonomico, 7 pulsanti completamente programmabili con software e DPI fino a 8000 che con tracciamento laser non ti fanno ripetere un movimento neanche sul vetro!

Non avendo batterie, si ricarica grazie all’entrata USB C. In termini di autonomia, non ti delude perché raggiunge i 70 giorni di utilizzo.

Come vedi, non si fa mancare niente da parte sua. Tu che ne dici?

