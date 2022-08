Logitech MX Master 3S: minimo storico imperdibile su Amazon

MX Master 3S è il nuovo modello lanciato da Logitech che riscrive le regole dei mouse wireless ad alte prestazioni. Oggi, grazie alla super offerta di Amazon, lo acquisti al suo minimo storico. Non perdere questa occasione davvero speciale.

Mettilo nel carrello a soli 101,37 euro, invece di 134,99 euro, e fai l’affare del giorno. Tanto risparmio per un prodotto d’eccellenza per chi come te lavora parecchio al computer. Grazie alla sua speciale tecnologia potrai utilizzarlo su qualsiasi superficie.

Infatti, con il sensore da 8K DPI e la sensibilità personalizzabile sarà preciso e funzionale anche sul vetro. Concentrati su quello che stai facendo e dì addio ai fastidiosi clic. Logitech MX Master 3S ti regala al tatto la stessa sensazione di un clic, ma con meno rumore.

Il feedback tattile è alle stelle, studiato per soddisfare anche le mani più esigenti e con il 90% di rumore in meno. Inoltre, con lo scroller elettromagnetico MagSpeed, ultra silenzioso, vivrai un’esperienza ad alte prestazioni e senza distrazioni.

Logitech MX Master 3S: tecnologia e prestazioni a un prezzo favoloso

Il meglio che c’è sul mercato lo trovi in questo preciso istante in offerta su Amazon. Sbrigati perché le scorte potrebbero finire da un momento all’altro. Metti nel carrello il nuovo Logitech MX Master 3S a soli 101,37 euro, invece di 134,99 euro.

Un prezzo da sogno per questo mouse di nuova generazione. Scorri fino a 1.00 righe al secondo, per ottimizzare il tempo. Inoltre, non solo la migliore tecnologia meccanica, ma anche software ti accompagnerà passo dopo passo per migliorare il flusso del tuo lavoro.

Infatti, grazie a Logi Options+ potrai personalizzare ogni singolo pulsante attraverso impostazioni specifiche anche per singola app. Ottimizzerai quasi tutte le azioni che compi ripetutamente durante il lavoro scegliendo anche la migliore velocità di tracciamento per te.

Ricaricalo rapidamente e goditi fino a 70 giorni di utilizzo con una ricarica completa. Logitech MX Master 3S è compatibile con Windows, macOS, Chrome OS e Linux. Quindi potrai utilizzarlo con qualsiasi dispositivo sempre e comunque.

Non perdere tempo e approfitta di questa incredibile promozione che solo Amazon può regalarti in esclusiva. Acquista il nuovo Logitech MX Master 3S a soli 101,37 euro, invece di 134,99 euro. Puoi pagarlo in comode rate grazie a Cofidis direttamente al check out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.