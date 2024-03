Sua maestà Logitech MX Master 3S è in SCONTO di 47€

Il mouse wireless per eccellenza, il modello Logitech MX Master 3S è in sconto di 47 euro su Amazon nella versione Grigio chiaro e in offerta a -45 euro nella colorazione Grafite. La segnalazione potrebbe anche chiudersi qui, non bisognerebbe aggiungere altro per la migliore periferica della sua categoria.

Logitech MX Master 3S, l’affare: -47€ per il mouse

Dalla sua ha funzionalità avanzate come la connessione simultanea a tre dispositivi (il passaggio dall’uno all’altro è gestito da un semplice pulsante), la compatibilità con tutti i sistemi operativi in circolazione (Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS e iPadOS), il sensore da 8.000 dpi per un rilevamento perfetto dei movimenti, la superficie touch integrata, l’utilizzo della tecnologia Bluetooth Low Energy (in alternativa al ricevitore USB incluso), l’autonomia fino a 70 giorni con una sola ricarica della batteria interna (da eseguire con cavo USB-C fornito), i sette pulsanti personalizzabili comprensivi di rotella centrale con scrolling configurabile. Rimandiamo alla descrizione completa per altre informazioni.

Ricapitolando, al prezzo di soli 87,99 euro (-47 euro rispetto al listino ufficiale) è possibile acquistare il mouse wireless Logitech MX Master 3S nella sua colorazione Grigio chiaro, mentre a 89,60 euro è disponibile quella Grafite. Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione, applicando gli sconti in modo automatico.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa già entro domani con spedizione gratuita. Segnaliamo infine il voto medio pari a 4,7/5 stelle ottenuto dal prodotto sulla base delle oltre 7.500 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova. Adesso sì, che non bisogna aggiungere altro.