Logitech MX Master: mouse over-the-top a META' PREZZO

Ebbene si, non lo abbiamo mai nascosto: è il nostro preferito. Logitech MX Master è un mouse over-the-top per la molteplicità delle funzioni, per la precisione del movimento (1000 dpi), per la durata della batteria (fino a 40 giorni con una sola carica), per la semplicità d'uso, per le molte opzioni personalizzabili, per l'ergonomia dell'impugnatura e molti altri dettagli ancora. Più volte lo abbiamo segnalato in passato poiché protagonista di rapide offerte lampo che diventavano opportunità immediata. Mai era però il prezzo era sceso così in basso, il che trasforma questo Black Friday nell'occasione delle occasioni: -52%, solo 44,99 euro per uno strumento ideale per scuola, lavoro o gaming.

Logitech MX Master, un super mouse

La tecnologia laser usata per tracciare gli spostamenti gli dona la precisione di cui ci siamo innamorati. Questa precisione consente infatti anche di alzare la velocità di spostamento del cursore, aspetto che su un monitor widescreen fa totalmente la differenza: significa potersi spostare da un capo all'altro di un grande monitor pur con un minimo scostamento della mano, ma riuscendo con estrema precisione ad arrivare sul pixel desiderato in un attimo.

La possibilità di definire la funzione di ogni singolo pulsante rende inoltre il mouse perfettamente adattabile alle proprie necessità. Anche se non lo si vede, inoltre, è presente un pulsante incastonato nella superficie di appoggio del pollice: è sufficiente un minimo di pressione aggiuntiva per attivarlo.

La connessione con ricevitore Unifying consente la modalità multidispositivo, potendo così fare un rapido switch tra un device e un altro attraverso l'uso di un solo pulsante, e la curvatura superiore crea il perfetto appoggio per il palmo della mano regalando ore di lavoro senza affaticamento.

Il prezzo è più che dimezzato e questa è la grande opportunità che offre questo Black Friday. Più volte nei mesi scorsi il prezzo era sceso temporaneamente vicino a queste cifre, ma mai così in basso. Per sé è un'ottima scelta, per gli altri è un ottimo regalo: il Black Friday è iniziato, bisogna approfittarne ora.