Logitech MX Master: pochi istanti per prenderlo a prezzo da STRAPAZZO

Tra i migliori mouse sul mercato non può che esserci lui, il Logitech MX Master.

Nel corso degli anni sono usciti modelli differenti, ma l’originale ha sempre il suo fascino. Se sei alla ricerca di un ottimo compagno per stare ore e ore al computer, lui è ciò che ti ci vuole. Con appena 64,99€ te lo porti a casa su Amazon, ma ne devi approfittare al volo della promozione perché è a tempo e sappiamo benissimo che ai prezzi piace cambiare repentinamente.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Logitech MX Master: il mouse wireless senza freni

Estetica eclatante ed ergonomia ai massimi livelli.

Grazie al suo essere completamente wireless questo mouse è una libidine da utilizzare. Ma la sua grazie è dovuta soprattutto alle tecnologie che Logitech ha integrato e che non smetterai mai di utilizzare. Il mio punto lo scroller che utilizzi con il pollice.

Ovviamente ha tanti pregi dalla sua parte, con il software nativo lo personalizzi un po’ come vuoi per rendere l’esperienza unica. In ogni caso ti dico che è multidispositivo e cioè lo puoi connettere a tre dispositivi differenti in una sola volta. In più per utilizzarlo su Windows e MacOS o sfrutti il micro ricevitore USB che trovi in confezione o lo abbini mediante Bluetooth.

Neanche la batteria è un mistero per questo gioiellino: è completamente ricaricabile e con una sola volta, vai avanti mesi e mesi di continuo.

Acquista subito il tuo Logitech MX Master approfittando di questa opportunità unica. Su Amazon lo aggiungi al carrello e lo fai diventare tuo con soli 64,99€ in un secondo. Le spedizioni grazie ai servizi Prime, sono completamente gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.