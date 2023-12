Logitech Pebble 2 M350s: OCCASIONE unica su Amazon (-23%)

Il Natale è alle porte, e se stai cercando un regalo che unisca innovazione, sostenibilità ed eleganza, il Logitech Pebble 2 M350s è la scelta perfetta, soprattutto con il suo attuale sconto del 23% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 24,00 euro, anziché 30,99 euro.

Logitech Pebble 2 M350s: le scorte a disposizione sono limitate

Il Pebble 2 M350s è un mouse Bluetooth che si distingue per il suo design arrotondato e minimalista, realizzato con il 58% di plastica riciclata, dimostrando l’impegno di Logitech verso la sostenibilità. La leggerezza e la portabilità lo rendono adatto a chiunque sia in movimento costante.

Grazie alla sua capacità di connettersi a tre dispositivi wireless su diversi sistemi operativi, questo mouse offre un’esperienza multitasking senza sforzi. Il pulsante Easy-Switch consente di alternare facilmente tra dispositivi con un solo clic, fornendo una flessibilità impareggiabile. Personalizza il tuo workflow con l’app Logi Options+, che ti permette di sfruttare al meglio il pulsante centrale del mouse. La tecnologia Silent Touch elimina il 90% del rumore dei clic, garantendo un utilizzo discreto che non disturba.

Con una durata della batteria di 2 anni e una modalità di risparmio energetico, il Pebble 2 M350s ti permette di rimanere attivo senza interruzioni. Il packaging responsabile, proveniente da foreste certificate FSC e con certificazione di neutralità carbonica, riflette l’impegno di Logitech per l’ambiente.

In conclusione, il Logitech Pebble 2 M350s offre non solo funzionalità avanzate, ma anche un impegno evidente verso la sostenibilità e un design che parla di stile e discrezione. Approfitta dell’offerta e regala o regalati un pezzo di tecnologia che fa la differenza. Non perdere altro tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 24,00 euro, prima che sia troppo tardi. Noi ti abbiamo avvisato.

