Logitech Pebble Keys 2 è wireless e si connette OVUNQUE (-34%)

Una tastiera compatta e wireless con tutto al posto giusto. Ci sono certezze nella vita e una di questa è proprio la Logitech Pebble Keys 2 che non si fa battere da nessuna concorrente. La colleghi a qualunque sistema operativo e con le sue dimensioni ristrette sta bene sia sulla scrivania che nella borsa quando ti sposti.

Logitech Pebble Keys 2, la tastiera che affascina sempre tutti

È la nuova versione della più classica K380 e nonostante il design sia invariato, le tecnologie integrate sono straordinarie. La Logitech Pebble Keys 2 è eccezionale e come vedi ha tutto al posto giusto anche in termini di layout. Per connetterla ai tuoi prodotti puoi usare il Bluetooth e non limitarti visto che è multidispositivo. Se non sai cosa significa, sappi che puoi connetterla a 3 prodotti in contemporanea e passare da uno all’altro con un semplice tocco del tuo dito.

In termini di compatibilità non ha limiti. MacOS, Windows, ChromeOS, iPadOS senza ignorare Android e iOS più in generale. Tablet, computer, smartphone e PC sono tutti supportati. Non hai bisogno di installarla perché entra subito in funzione una volta abbinata.

Tasti funzioni a disposizione con comandi rapidi per la gestione dei contenuti multimediali. Disposizione dei tasti secondo la tastiera italiana per una digitazione naturale e silenziosità ai massimi livelli.

Se tutto questo non basta, goditi la batteria con 3 anni di autonomia.

