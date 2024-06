Logitech Pebble Keys 2: un AFFARE da prendere al volo (-36%)

Sconfiggi la noia con la straordinaria Logitech Pebble Keys 2 K380s, oggi in mega sconto del 36% su Amazon. Questa tastiera Bluetooth non è solo un accessorio tecnologico, ma un vero alleato per la tua produttività quotidiana, grazie al suo design sottile, vari colori e tecnologia intelligente.

Non perdere tempo e falla tua al prezzo speciale di soli 37,92 euro, anziché 58,99 euro.

Logitech Pebble Keys 2: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Perfetta per seguirti ovunque, la Pebble Keys 2 K380s è stata progettata per essere sottile, compatta e portatile, garantendo al contempo un basso impatto ambientale grazie alla plastica riciclata utilizzata nella sua produzione. Il suo design elegante e minimalista si adatta perfettamente a qualsiasi stile, esprimendo al meglio la tua personalità.

Uno dei punti di forza di questa tastiera è la sua capacità di semplificare il flusso di lavoro su più dispositivi. Grazie alla connettività Bluetooth, puoi collegare fino a tre dispositivi diversi, siano essi Windows, macOS, iPadOS o ChromeOS, e passare dall’uno all’altro con un semplice clic sui pulsanti Easy-Switch. Una funzionalità ideale per chi lavora con più dispositivi e vuole evitare inutili interruzioni.

Risparmia tempo e aumenta la tua produttività con i 10 tasti Fn di scelta rapida della Pebble Keys 2 K380s. I suoi tasti possono essere personalizzati tramite l’app Logi Options+ per accedere rapidamente alle funzioni più utilizzate, come la ricerca, l’acquisizione dello schermo e il menu emoji. Ogni funzione è a portata di mano, rendendo il tuo lavoro più fluido e efficiente.

La digitazione sulla Pebble Keys 2 K380s è un’esperienza confortevole e silenziosa grazie ai suoi tasti dalla forma arrotondata, progettati per offrire una sensazione familiare simile a quella di un laptop. Potrai lavorare per ore senza affaticarti, godendo di un comfort superiore e di una digitazione fluida.

Con una durata della batteria di ben 3 anni, questa tastiera è pensata per offrirti ore di utilizzo continuo senza preoccupazioni. La modalità di risparmio energetico con spegnimento automatico e un 50% in più di autonomia rispetto ai modelli precedenti garantiscono prestazioni affidabili e durature. Le batterie sono incluse, quindi puoi iniziare subito a usarla.

Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di lavoro e di sostenere l’ambiente con la Logitech Pebble Keys 2 K380s, ora disponibile a un prezzo incredibile di 37,92 euro su Amazon.