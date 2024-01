Logitech POP Keys: la tastiera meccanica ORIGINALE (-33%)

Immergiti in un mondo di emozioni con la tastiera meccanica Logitech POP Keys in Daydream. Un’esplosione di colori vivaci, tra menta, lilla, bianco e il calore del giallo sole, creano un’estetica fantasiosa con un tocco di fresco mojito. Questa tastiera non solo si distingue per il suo design accattivante, ma offre anche un’esperienza di digitazione unica. Attualmente in mega sconto del 33% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarla al prezzo speciale di soli 79,99 euro, anziché 119,00 euro.

Logitech POP Keys: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Scatena la tua personalità online con i 10 tasti emoji inclusi, di cui 8 intercambiabili e 1 dedicato al menu emoji. Personalizza il tuo stile attraverso il software Logitech, disponibile su Windows e macOS, per rendere la tua tastiera un’estensione autentica di te stesso.

I tasti meccanici in stile macchina da scrivere offrono una digitazione rimbalzante che rende ogni battitura un’esperienza divertente. Senti le tue dita rimbalzare sui comodi tasti scavati mentre fanno click, clack e pop, regalandoti una sensazione retro unica.

La versatilità è la chiave con la tastiera Logitech POP Keys, in grado di connettersi a fino a 3 dispositivi simultaneamente grazie ai tasti Easy-Switch. Che tu utilizzi Bluetooth o il ricevitore USB Logi Bolt, questa tastiera è compatibile con Windows, macOS, Chrome OS, Android, iPadOS e iOS, offrendoti una flessibilità senza paragoni.

La durata della batteria di 3 anni e la resistenza dei tasti progettati per sopportare fino a 50 milioni di battute garantiscono che la tastiera Logitech POP Keys sia una compagna affidabile nel tempo. Inoltre, il design compatto e portatile favorisce una migliore posizione della spalla e della postura del corpo, garantendo il massimo comfort durante l’utilizzo.

Non solo stile e prestazioni di alto livello, ma anche un’impronta ecologica ridotta: le parti in plastica della POP Keys includono plastica riciclata post-consumer certificata, contribuendo a una scelta più sostenibile.

Cogli l’occasione ora e immergiti nel mondo della tastiera meccanica Logitech POP, in vendita al 33% di sconto su Amazon. Rendila tua e trasforma la tua esperienza di digitazione in un’avventura unica, al prezzo speciale di soli 79,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.