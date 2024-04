Logitech POP Keys rivoluziona le tastiere meccaniche con emoji (-50%)

La Logitech POP Keys è una tastiera che sulla scrivania è una ventata di aria fresca e colore. Se sei amante dei modelli meccanici e non vuoi risparmiarti nulla, questa è quella che fa al caso tuo. Completa e wireless, la colleghi a qualunque prodotto.

In realtà su un dettaglio risparmi e anche alla grande. Sto parlando del prezzo visto che su Amazon hai uno sconto del 50% che dimezza la spesa ad appena 59,90€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech POP Keys, la tastiera meccanica dallo stile unico

Sicuramente è un pezzo da 90 quando si parla di design. Logitech Pop Keys è una tastiera unica nel suo genere che per una scrivania un po’ particolare, è il culmine supremo. Colori pastello e forma dei tasti che ricordano quelli di una macchina da scrivere.

Nonostante queste peculiarità conta che hai un dispositivo ultra tecnologico e moderno tra le mani. Come ti ho detto, si collega ai tuoi prodotti con Bluetooth e non ha limiti di compatibilità dal momento che funziona su Windows, macOS, Chrome OS, Android, iOS, iPad OS e così via. Sfrutta a pieno il suo essere multidispositivo e collegala a 3 devices differenti.

Nel caso in cui ne avessi bisogno, è presente anche il micro ricevitore USB.

Layout QWERTY italiano con un’aggiunta unica: sul lato destro hai i tasti dedicati alle emoji che personalizzi per spammarle di fretta e in furia quando ne hai bisogno.

Batteria che ti offre 3 anni di utilizzo e uno stile unico.

Personalizza la tua scrivania ma anche la tua tastiera grazie a Logitech POP Keys che su Amazon è in sconto al 50%, portala a casa con 59,90€.

