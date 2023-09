Logitech Rugged Folio per iPad in SCONTO su Amazon (-22%)

Se possiedi un iPad, sai quanto sia importante proteggerlo da cadute e incidenti quotidiani, senza rinunciare alla versatilità e alla funzionalità. Ecco perché dovresti approfittare subito dell’incredibile offerta su Amazon per la cover Logitech Rugged Folio per iPad oggi disponibile a soli 128,65 euro invece di 165.

Logitech Rugged Folio: la cover perfetta per iPad

Grazie alla sua tecnologia avanzata e ai materiali proprietari per l’assorbimento degli urti, la Rugged Folio è stata progettata per superare gli standard militari nei test di caduta. Questo significa che il tuo iPad sarà al sicuro da cadute e urti, anche nelle situazioni più impegnative. Non dovrai più preoccuparti di danni accidentali al tuo prezioso dispositivo.

La Rugged Folio offre quattro modalità d’uso esclusive: digitazione, scrittura e disegno, visualizzazione e lettura. Questo la rende perfetta per qualsiasi ambiente o attività. Che tu stia lavorando, creando, guardando un film o leggendo un libro, questa cover si adatta alle tue esigenze.

Il cavalletto flessibile ti consente di regolare l’inclinazione fino a 40 gradi, garantendo che tu possa sempre trovare l’angolazione perfetta per il tuo iPad. Che tu stia digitando in ufficio, facendo un brainstorming con una penna digitale o semplicemente guardando un video, avrai sempre la migliore angolazione.

Un’altra caratteristica importante è la tastiera resistente e stagna. Una membrana robusta protegge la tastiera dall’infiltrazione di liquidi, residui di cibo e altri incidenti comuni. Quindi, se dovesse capitare uno spiacevole incidente, la tua tastiera sarà al sicuro. E la pulizia è un gioco da ragazzi.

La tastiera si aggancia e si connette magneticamente all’istante mediante la tecnologia Smart Connector dell’iPad, quindi non è necessaria alcuna associazione Bluetooth complicata o ricarica separata. L’alimentazione proviene direttamente dall’iPad, quindi non dovrai preoccuparti della durata della batteria.

Per completare il tutto, la cover è dotata di una chiusura magnetica che mantiene la custodia perfettamente chiusa quando non è in uso. Inoltre, offre un alloggiamento sicuro per riporre il tuo Logitech Crayon, Apple Pencil o qualsiasi altra matita digitale.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. La Logitech Rugged Folio per iPad è disponibile ora a soli 128,65 euro invece di 165. Proteggi il tuo iPad in grande stile con questa cover resistente e versatile.

