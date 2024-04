Logitech introduce la scorciatoia per ChatGPT su tastiere e mouse

In un’era in cui gli assistenti AI generativi stanno diventando sempre più diffusi, molti produttori di tastiere per computer portatili hanno integrato fisicamente scorciatoie per accedere a questi strumenti. Logitech, invece, ha adottato un approccio innovativo, integrando una scorciatoia per accedere a ChatGPT direttamente nelle sue tastiere e nei suoi mouse senza aggiungere un nuovo tasto fisico.

Logi AI Prompt Builder

Logitech ha appena presentato il nuovo Logi AI Prompt Builder, una finestra software progettata per aiutare gli utenti ad accedere all’assistenza del chatbot senza interrompere il flusso di lavoro. Attraverso l’applicazione Logi + Option, gli utenti possono accedere gratuitamente a Low AI Prompt Builder e creare un tasto di scelta rapida sul mouse o sulla tastiera che apre automaticamente la finestra del software Logi AI Prompt Builder quando è necessaria l’assistenza di ChatGPT.

Una volta aperta, la finestra di Logi AI Prompt Builder proporrà agli utenti delle query suggerite in base al testo selezionato, secondo formule predefinite di query comuni, come Riformulare o Riassumere. Gli utenti avranno anche la possibilità di personalizzare le query per soddisfare al meglio i loro obiettivi, con opzioni per modificare il tono, la lunghezza, lo stile e altro ancora.

Disponibilità e compatibilità

Oltre a facilitare l’accesso a ChatGPT, evitando agli utenti di dover copiare e incollare manualmente il testo in un browser, Low AI Prompt Builder semplifica anche la scrittura dei prompt grazie alle sue “formule” predeterminate e alle opzioni di personalizzazione. Delphine Donné, direttore generale delle soluzioni per lo spazio di lavoro personale di Logitech, ha dichiarato: “Il nuovo Logi AI Prompt Builder è una scorciatoia verso l’intelligenza artificiale per tutti coloro che possiedono un mouse o una tastiera Logitech compatibili con il software Logi Options+ e che vogliono accedere facilmente al potenziale illimitato dell’intelligenza artificiale“.

Gli utenti possono accedere gratuitamente a Logi AI Prompt Builder a partire da oggi, a condizione che utilizzino una tastiera o un mouse Logitech supportati dalla versione inglese dell’applicazione Logi + Option. Questa include alcune delle linee più popolari dell’azienda, tra cui le serie Logitech MX, Ergo, Signature e Studio.

Logitech Signature AI Edition Mouse

Per coloro che desiderano un’esperienza ancora più diretta, Logitech ha lanciato anche un nuovo mouse wireless, il Logitech Signature AI Edition Mouse. Questo dispositivo è dotato di un pulsante AI prompt dedicato che offre una scorciatoia per il Logi AI Prompt Builder. Il mouse sarà disponibile “questo mese” sul sito Web di Logitech negli Stati Uniti al prezzo di 49,99 dollari e nel Regno Unito.