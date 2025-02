Logitech Signature M650: il mouse dedicato a chi ha le mani grandi (28€)

Uno sconto eccellente sul Logitech Signature M650 in versione L. Questo mouse wireless è creato e dedicato a chi ha le mani grandi e usa la destra. Finalmente un modello che ti fa poggiare il palmo come si deve, libera la scrivania da cavi e cavetti ed ha tutto quello che stavi cercando ossia la qualità. Se sei interessato all’acquisto non devi far altro che aprire Amazon. Lo acquisti a soli 28,49€ con uno sconto del 47% che dimezza, quasi letteralmente, il prezzo di partenza. Aggiungilo ora al carrello.

Logitech Signature M650 L, il mouse che soddisfa ogni utente

Invece di dover stare con la mano tutta piegata, il Logitech Signature M650 è il mouse che ti regala un’ergonomia eccellente e un sistema affidabile. Se usi la mano destra e non ti trovi bene con tanti altri modelli perché troppo piccoli, con questo non c’è rischio di ripetere la performance. Infatti è stato creato ad hoc per chi ha un palmo grande affinché nulla possa andare male.

Si connette ai tuoi devices sfruttando il micro ricevitore USB che rende le connessioni istantanee e a bassa latenza. In altre parole lo puoi connettere sia ai prodotti più nuovi come laptop che al tuo computer fisso senza necessità di effettuare altri acquisti.

Ha due tasti aggiuntivi da poter utilizzare con il pollice e con il software sono completamente personalizzabili. I click sono silenziosi e la rotellina di scorrimento è rapida e fluida. In merito al movimento, anche i DPI sono regolabili attraverso lo stesso procedimento e arrivano a un massimo di 4000.

Inserisci al suo interno una semplice batteria AA e goditi fino a 2 anni di autonomia. Non c’è bisogno di metterlo in carica, per 24 mesi potrai usarlo dove e quando vorrai.

A soli 28€ su Amazon, il Logitech Signature M650 in versione L è da acquistare al volo. Approfitta dello sconto del 47% e completa l’acquisto con un solo click.

Le spedizioni sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.