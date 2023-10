Logitech StreamCam: un'OCCASIONE da prendere al volo (-32%)

Se sei un appassionato di streaming, un vlogger o un creativo alla ricerca del miglior strumento per portare la tua passione al livello successivo, non cercare oltre: la Logitech StreamCam è qui per fare la differenza nel tuo mondo digitale. E oggi, hai l’opportunità di possederla con uno sconto incredibile del 32% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 11,95 euro.

Logitech StreamCam: le scorte a disposizione sono limitate

La Logitech StreamCam offre una qualità video straordinaria con risoluzione Full HD 1080p a 60 FPS, garantendo immagini nitide e movimenti fluidi. Che tu stia trasmettendo in diretta, registrando video per il tuo canale YouTube o facendo videochiamate, questa telecamera cattura ogni dettaglio in modo cristallino.

Grazie alla porta USB di tipo C, la StreamCam assicura un trasferimento video veloce e affidabile. Puoi trasmettere in streaming con sicurezza, sapendo che la tua connessione è efficiente e stabile, senza interruzioni o ritardi indesiderati.

L’autofocus assistito dall’intelligenza artificiale di Logitech Capture è una vera rivoluzione. Grazie al riconoscimento facciale, ottieni una messa a fuoco precisa e una migliore esposizione, garantendo risultati chiari e professionali in ogni situazione.

Non limitarti al tradizionale formato orizzontale. La StreamCam ti permette di creare contenuti verticali per smartphone Android. Basta ruotare la telecamera di 90° con Logitech Capture per ottenere video perfetti per Instagram e Facebook, catturando l’attenzione dei tuoi spettatori con prospettive uniche.

Trova l’angolazione perfetta grazie alle diverse opzioni di montaggio della StreamCam. Con la compatibilità del treppiede, puoi conferire l’aspetto desiderato al tuo streaming o al tuo video, garantendo sempre una presentazione professionale.

La Logitech StreamCam è compatibile con Windows 10 o versioni successive, macOS 10.14 o versioni successive, e richiede un processore Intel Core i5 di settima generazione o superiore, con connessione diretta USB 3.1 Gen 1 Type-C.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon e scopri il potenziale illimitato della tua creatività con Logitech StreamCam. Acquistala oggi al prezzo ridicolo di soli 111,95 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.