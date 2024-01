Logitech ti propone il kit DEFINITIVO: mouse e tastiera wireless (-46%)

Perchè non eliminare ogni genere di cavo dalla tua scrivania con un kit wireless? Se non sai quale scegliere affidati a Logitech che ti propone mouse e tastiera uniti in una combo spaziale. Comodi, silenziosi e di prima qualità.

Visto che sono in offerta su Amazon non te li puoi perdere. Approfitta dello sconto del 46% per completare l’acquisto con un solo click e portare tutto a casa con soli 29€. Un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech: il kit definitivo con mouse e tastiera wireless

Sono comodi e soprattutto hanno tutto quello che ti occorre. Per un utilizzo quotidiano ma anche per studio e lavoro sono perfetti questa tastiera e questo mouse wireless. Finalmente dici addio ai cavi in una volta sola senza dover impazzire.

La tastiera è di dimensioni standard con tastierino numerico a portata di mano. Super silenziosa, ha un’autonomia di 36 mesi e non ti fa mancare niente. Tasti funzione, layout QWERTY italiano e comandi per la gestione dei contenuti multimediali. Cosa potresti volere di più?

Il mouse, dal canto suo, è molto semplice ma questo design è stato studiato ad hoc per consentirti di usarlo sia con mano destra che sinistra. L’autonomia supera i due anni con larghe prospettive. Anche lui, poi, è silenzioso.

Per ultimo ma non per importanza ti faccio sapere che si collegano ai tuoi dispositivi sfruttando il micro ricevitore USB che trovi in confezione. Nulla di più semplice ed immediato.

Non perdere un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon per acquistare il tuo Kit Logitech a soli 29€ e rendere la tua scrivania un luogo senza fili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.