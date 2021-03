Logitech Z150: Casse per PC in offerta a soli 21,50€

Le Logitech Z150 vanno in offerta su Amazon a 21,50€, il prezzo più basso di sempre con uno sconto del 31% e un risparmio di quasi 10 euro rispetto al prezzo solito.

Le casse si collegano al PC via jack da 3.5mm e grazie alle dimensioni compatte sono facili da posizionare sulla scrivania. Lo speaker destro offre sul frontale un ingresso AUX, l’uscita per le cuffie e una manopola per regolare il volume.

Si tratta di un impiano audio modesto, con 6 Watt di potenza di picco e 3 Watt di potenza RMS, una soluzione ideale per chi necessita di un dispositivo di riproduzione compatto e senza troppe pretese, da collegare al PC per lavorare, guardare video e ascoltare musica. Le Logitech Z150 possono essere posizionate anche in salotto e connesse alla TV, per un’esperienza sonora migliore rispetto agli altoparlanti integrati nel televisore.

Oggi le Logitech Z150 sono scontate su Amazon a 21.50€, in occasione delle Offerte di Primavera. La spedizione espressa Prime garantisce la consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.