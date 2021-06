Logitech Z207: casse per PC in offerta (metà prezzo)

Le Logitech Z207 si trovano in offerta su Amazon a 24,99€, un risparmio di 27 euro (-52%) rispetto al prezzo solito.

Logitech Z207 è un impianto 2.0 che si connette al PC via AUX e può collegarsi allo stesso tempo con smartphone, tablet o altri dispositivi dotati di connettività bluetooth. Tramite il tasto frontale si attiva il pairing che permette di accoppiare le casse al device dal quale si intende far partire la riproduzione.

Si tratta di una soluzione compatta e versatile per monitorare l'audio in uscita dal PC, ascoltare musica o video senza troppe pretese in termini di qualità sonora. Questo modello non è completamente senza fili, i due speaker sono collegati tra loro da un cavo e necessitano di alimentazione esterna.

L'unica manopola disponibile – installata sulla cassa di destra – serve a regolare il volume, sul medesimo speaker è presente l'ingresso AUX, il tasto per il pairing bluetooth e un pratico LED che segnala l'accensione delle casse.

Oggi le Logitech Z207 possono essere acquistate in offerta su Amazon a 24,99€, con spedizione Prime e consegna senza costi aggiuntivi entro 1-2 giorni lavorativi.

