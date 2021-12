Logitech Z213: il kit con subwoofer dedicato a meno di 20 euro

In questo articolo vogliamo suggerirti un ottimo sistema audio con subwoofer economico e versatile, uno dei più apprezzati del mercato. Si tratta delle Logitech Z213, un kit di speaker pensato soprattutto per le postazioni desktop, ma ideali in qualsiasi circostanza e disponibili al loro minimo storico per soli 19 euro su Amazon. Un vero affare.

Kit altoparlanti Logitech Z213: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto semplice, in una veste completamente nera che riesce ad abbinarsi a qualsiasi ambiente. Il kit include due altoparlanti satellite e un subwoofer per garantire un buon livello di bassi per un suono più pieno. Quest’ultimo sfrutta una cavità down-firing e un trasduttore da 10cm per una qualità complessiva notevole se rapportata al prezzo. Naturalmente, il livello del subwoofer può essere regolato attraverso la pratica manopola posta dietro. Nel complesso una soluzione piuttosto interessante ed accessibile per avere un’esperienza audio superiore rispetto agli speaker integrati del monitor.

Tuttavia, il collegamento tramite jack da 3,5mm consente di collegare gli speaker sostanzialmente a qualsiasi apparecchio. Un’alternativa decisamente valida anche per l’utilizzo con la TV, ad esempio, godendo di una qualità superiore. Decisamente comodo il controllo remoto cablato che consente di regolare il volume e naturalmente gestire l’accensione e lo spegnimento. Questo possiede anche un ingresso per il collegamento delle cuffie per un accesso più semplice. Nel complesso si tratta di un set senza enormi pretese naturalmente, ma che con pochi euro consente di ottenere un audio di buona qualità.

Grazie ad uno sconto del 35%, le Logitech Z213 sono disponibili su Amazon per soli 19,99 euro per un risparmio di 11 euro sul prezzo di listino.