Lokky: 20% di sconto sulle coperture dell'assicurazione business

Sei un libero professionista? Sei il titolare di un bar o ristorante? Svolgi l’attività di medico? Forse non lo sai, ma con Lokky puoi proteggere la tua attività su misura e in pochi minuti. Lokky è l’assicurazione business personalizzata, veloce e digitale, che per ogni professione ha una copertura assicurativa efficace e conveniente, a maggior ragione oggi, grazie alla promozione sulle coperture “Responsabilità Civile” e “Danni a Immobile e Contenuto”, entrambe scontate del 20%.

Promozione Lokky: 20% di sconto sulle coperture base dell’assicurazione business 100% personalizzata e digitale

Con la copertura “Responsabilità Civile” hai la possibilità di garantire il tuo patrimonio da eventuali richieste di risarcimento per danni, con costi a partire da 120 euro anziché 150 euro. La copertura “Danni a Immobile e Contenuto” ti aiuta invece a proteggere attrezzature, macchinari, arredamento, merce e locali che fanno riferimento alla tua attività professionale. Anche in questo caso i costi partono da 120 euro anziché 150 euro.

Per beneficiare della promozione 20% di Lokky, collegati alla pagina ufficiale dell’offerta, quindi fai uno scroll verso il basso e premi sul pulsante “Calcola preventivo” in uno dei due riquadri “Responsabilità Civile” o “Danni a Immobile e Contenuto”. Nella nuova pagina che si apre seleziona “Settore” e “Attività” da assicurare, dopodiché premi sul pulsante “Avanti”. Nella pagina seguente seleziona le coperture per l’attività, per l’immobile e per la tua stessa persona, dopodiché premi su “Avanti”. Ora non ti resta che compilare i campi con i tuoi dati personali per consentire a Lokky di formalizzare il calcolo del preventivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.