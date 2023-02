LOL 3 in streaming: il trailer e la data di uscita

Ci siamo, l’attesa è ormai giunta agli sgoccioli, LOL 3 si appresta ad atterrare su Prime Video come promesso lo scorso anno. Lo farà con un cast di protagonisti del tutto inedito e con la stessa formula vincente di sempre. Uno show in cui vale una sola e unica regola: non bisogna ridere, a meno che non lo si stia guardando in streaming. Oggi la piattaforma ha svelato la data di uscita e condiviso qualche anticipazione.

La data di uscita e un trailer per LOL 3

I dieci concorrenti sono già noti da qualche mese. Eccoli: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Un mix potenzialmente esplosivo. Qualche pronostico sul vincitore?

Di seguito, invece, proponiamo la visione del trailer che permette di dare uno sguardo in anteprima a quel che accadrà, tra gag e irruzioni sulla scena di chi ha dominato le edizioni precedenti (Maccio Capatonda è sempre in agguato). Alla conduzione la coppia formata da Fedez e Frank Matano.

La data di uscita stabilita da Amazon per la stagione 3 di LOL è quella di gioved9 9 marzo. Tra poco più di una settimana potremo dunque tornare a ridere in compagnia del celebre format.

Lo streaming di LOL 3 sarà gratis per tutti coloro in possesso di un abbonamento Prime, lo stesso che si utilizza per ottenere la spedizione immediata e a costo zero sui milioni di prodotti dell’e-commerce. Chi ancora non l’ha fatto può attivare subito i 30 giorni di prova gratuita, senza alcuna spesa.

Un consiglio per ingannare l’attesa? Guardare tutte le puntate di Camera Cafè, lo show che ha visto protagonisti proprio due dei concorrenti in gara, Luca e Paolo. Dove? In streaming su Prime Video.

