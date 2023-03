LOL 3: guarda in streaming gli ultimi due episodi

Al termine di una lunga settimana di attesa, gli ultimi due episodi di LOL 3 sono finalmente disponibili per lo streaming su Prime Video. Ricordiamo che la visione è gratuita per tutti coloro che dispongono di un abbonamento ad Amazon Prime attivo. La gara entra dunque nel vivo: fin qui abbiamo assistito a una sola eliminazione (niente spoiler), ma nel finale la battaglia sarà senza esclusione di colpi. Al termine, ne rimarrà soltanto uno.

Guarda in streaming il finale di LOL 3

Ricordiamo da chi è composto il roster dei dieci concorrenti che all’inizio della sfida hanno fatto il loro ingresso in teatro: Nino Frassica, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani, Paolo Cevoli, Cristiano Caccamo, Marina Massironi, Fabio Balsamo, Marta Filippi, Luca e Paolo. Pezzi da 90 della comicità nostrana, con qualche incursione dal mondo dello spettacolo e dai social. La conduzione è stata affidata ancora una volta a Fedez, affiancato questa volta da Frank Matano e con un pulsante della control room che può attivare lo special guest Maccio Capatonda. Di seguito le interviste scomode al cast, ovviamente senza alcuna anticipazione.

Come per le passate edizioni dello show, la regola da seguire è una sola: vietato ridere. In caso contrario scattano i cartellini, prima giallo e poi rosso. Per qualcuno, il primo nemico è rappresentato dalle reazioni impreviste alle proprie battute, come nel più classico degli autogol.

Da oggi si ha dunque la possibilità di guardare in streaming tutti i sei episodi di LOL 3, ospitati in esclusiva da Prime Video. Come anticipato in apertura, la piattaforma è accessibile senza alcuna spesa aggiuntiva dagli abbonati ad Amazon Prime: chi ancora non lo ha fatto, può sfruttare i 30 giorni di prova gratuita per sfruttarne tutti i vantaggi, inclusa la spedizione gratuita per gran parte dei prodotti in vendita sull’e-commerce.

