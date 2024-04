LOL 4: guarda le ultime puntate in streaming

Ci siamo: le ultime puntate di LOL 4 sono disponibili da oggi per lo streaming su Prime Video. Per vederle è sufficiente un abbonamento Prime attivo, lo stesso utilizzato per ottenere le spedizioni gratuite sulle offerte di Amazon. È giunto il tempo di scoprire chi ha vinto la quarta stagione dello show, riuscendo a non ridere.

Guarda in streaming le ultime puntate di LOL 4

Ecco l’elenco completo dei partecipanti (ai quali se ne è aggiunto uno a sorpresa, ma non sveliamo nulla): Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Rocco Tanica, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Edoardo Ferrario, Aurora Leone, Claudio Santamaria e Loris Fabiani. Quest’ultimo, nome d’arte Lunanzio, è il vincitore del talent Chi ride è dentro. Proponiamo qui sotto il video con il meglio delle prime quattro puntate. Attenzione, rischio spoiler: la visione è sconsigliata a chi non le ha ancora guardate.

Vale la pena ricordare che in palio c’è un premio da 100.000 euro che sarà devoluto in beneficenza a un ente scelto dal vincitore. Come ormai da tradizione, sarà annunciato alla fine dello show.

Per guardare in streaming tutte le puntate di LOL 4 su Prime Video è dunque sufficiente un abbonamento Prime attivo. Se non lo hai ancora fatto, puoi iniziare la prova gratuita di 30 giorni, eventualmente cancellando il rinnovo prima della scadenza, così da evitare qualsiasi spesa.

Tra le altre nuove uscite appena rese disponibili sulla piattaforma segnaliamo il film Santocielo che vede protagonisti Ficarra e Picone, la commedia romantica Come far innamorare Billy Walsh, la pellicola ispirata al videogioco Gran Turismo, Road House con Jake Gyllenhaal (una rivisitazione del cult degli anni ’80) e il thriller adrenalinico Beast con Idris Elba. Il catalogo è molto ricco e include anche un gran numero di serie complete.