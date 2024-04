LOL 4 è in streaming: guarda subito lo show

Ci siamo, è tempo di tornare a ridere, a differenza di quanto possono fare i concorrenti di LOL 4: le prime puntate della nuova stagione sono disponibili per lo streaming su Prime Video a partire da oggi. Tutto ciò che ti serve per guardarle è un abbonamento Prime attivo.

Guarda in streaming LOL 4

La conduzione è affidata nuovamente a Fedez, aiutato da Frank Matano e da Lillo, due tra i protagonisti delle edizioni precedenti. Nessun cambiamento per la formula: nelle sei ore della sfida, i partecipanti dovranno fare di tutto per cercare di strappare una risata agli avversari, evitando di cadere nella stessa trappola. Al primo accenno di un sorriso scatta l’ammonizione, al secondo arriva inesorabile l’eliminazione. A osservarli, non lasciandosi sfuggire nemmeno un fotogramma, ci sono decine di telecamere. Potranno aiutarsi con costumi improbabili ed esibizioni ad hoc. In palio c’è un premio dal valore di 100.000 euro che il vincitore darà in beneficenza a un ente di propria scelta.

Ecco chi sono i 10 concorrenti di LOL 4: Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Rocco Tanica, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Edoardo Ferrario, Aurora Leone, Claudio Santamaria e Loris Fabiani. L’ultimo, in arte Lunanzio, è il vincitore del talent Chi ride è dentro. Un cast d’eccezione, che riunisce comici, attori teatrali e musicisti, per un mix potenzialmente esplosivo. Chi riuscirà ad arrivare in fondo? Le scommesse sono aperte.

Come già scritto, le prime quattro puntate dello show sono disponibile a partire da oggi e le puoi vedere in esclusiva streaming su Prime Video. Le due rimanenti arriveranno la prossima settimana, lunedì 8 aprile. Per guardarle è sufficiente un abbonamento Prime attivo: se non ce l’hai, inizia subito i 30 giorni di prova gratuita, potrai eventualmente disattivare il rinnovo prima della scadenza.