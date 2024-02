LOL Talent Show: come vederlo in streaming

Il momento è finalmente arrivato, è tempo di ridere (o di provare a non farlo): i primi episodi di LOL Talent Show sono disponibili a partire da oggi in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro che hanno un abbonamento Amazon Prime attivo. È un format inedito che vede aspiranti comici partecipare alle selezioni per trovare l’ultimo concorrente di LOL 4, la prossima edizione dello show che arriverà nel corso del 2024 (gli altri già annunciati sono Giorgio Panariello, Aurora Leone, Edoardo Ferrrio, Lucia Ocone, Rocco Tanica, Maurizio Lastrico, Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria e Diego Abatantuono).

Guarda in streaming LOL Talent Show

A valutare i concorrenti sono tre giudici d’eccezione: Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus. A loro se ne aggiungeranno altri, a partire da Michela Giraud. L’obiettivo è semplice: far ridere, così da poter essere pronti alla sfida con chi lo fa per lavoro. Si tratta di un percorso a tappe, se così lo si può chiamare, con i primi appuntamenti in scena a Milano. Ecco un breve testo di presentazione e il trailer ufficiale pubblicato nelle scorse settimane.

Direttamente dal mondo di LOL arriva LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro! Preparatevi a una vagonata di aspiranti comici e una gara entusiasmante presentata dal Mago Forest! Al tavolo tre giudici: Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus. La loro missione? Trovare il decimo concorrente di LOL4! Per portarla a termine attraverseranno l’Italia aiutati da un giudice guest diverso in ogni puntata.

I primi episodi sono già disponibili per la visione. Ognuno ha una durata pari a circa 50 minuti. I prossimi saranno resi disponibili dalla piattaforma con cadenza settimanale.

Ricapitolando, puoi vedere LOL Talent Show in streaming gratis se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo. In alternativa, se non lo hai ancora fatto, puoi iniziare subito la prova di 30 giorni per beneficiare di tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione Amazon, a partire proprio dalla visione dei contenuti su Prime Video per arrivare alle spedizioni a costo zero su milioni di prodotti in offerta sull’e-commerce.

