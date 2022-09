Preciso e sicuro, l'incisore laser LONGER RAY5 10W è in sconto

Se stai leggendo questo articolo dallo schermo di uno smartphone, la prossima cover la potrai creare tu stesso. Se invece sei arrivato qui navigando da computer, sulla tua scrivania potrebbe trovare posto un oggetto personalizzato in base ai tuoi gusti e alle tue preferenze, nel materiale che desideri. Tutto ciò di cui hai bisogno è un incisore laser: qui è dove ti segnaliamo il modello LONGER RAY5 10W che oggi puoi acquistare in sconto. Tutto ciò che devi fare è inserire il codice R510WSAVE30 alla conferma dell’ordine, per ottenere una significativa riduzione di prezzo. Una piccola anticipazione sulle sue capacità? Può tagliare legno con spessore fino a 20 mm e superfici in acrilico fino a 30 mm.

LONGER RAY5 10W non è il solito incisore laser

Grazie al modulo da 10 W con lunghezza focale 50 mm, supportato dalla tecnologia Dual Beam, garantisce una precisione assoluta in fase di lavoro e dunque una qualità senza compromessi del risultato finale. Il punto d’incisione ha dimensioni ridotte alla metà rispetto a quanto offre un modello tradizionale (fino a 0,0036 mm²). A controllare ogni operazione è il potente chipset ESP32 da 240 MHz.

In dotazione inoltre un sistema anti-vibrazione per assicurare la perfetta stabilità della struttura in ogni condizione, anche quando il laser si muove al massimo della velocità. Si ottengono così bordi e riempimenti perfetti. Tutto questo senza dimenticare la silenziosità.

La sicurezza, prima di tutto

Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di sicurezza. Nel caso in cui dovesse essere identificata una fiamma o rilevato un blocco nello spostamento del modulo, LONGER RAY5 10W ferma immediatamente l’operazione e attiva un allarme. Ancora, sulla scheda madre è presente un accelerometro, che interrompe l’alimentazione se per un qualsiasi imprevisto l’incisore viene urtato o capovolto. La protezione è realizzata in materiale ignifugo.

Precisione e qualità, per un risultato perfetto

Ogni aspetto della lavorazione può essere controllato attraverso il display touchscreen a colori da 3,5 pollici in dotazione. Per il caricamento dei file è possibile ricorrere a diverse modalità: tramite cavo USB, con una scheda microSD oppure wireless via Wi-Fi.

Il produttore garantisce un’ampia compatibilità software. È infatti possibile contare sul supporto per LaserGRBL e LightBurn in esecuzione su computer Windows, macOS e Linux. Per quanto riguarda i file immagine, nessun problema con JPG, PNG, BMP, G- code, GIF, SVG, NC e GC.

Grazie a un’area di lavoro da 400×400 mm (un record per la categoria da 10 W) si possono creare oggetti dalle dimensioni generose. Un esempio? Qualsiasi decorazione per la casa o per l’ufficio.

Infine, i materiali. L’elenco di quelli che si possono incidere è incredibilmente lungo. I principali sono raccolti nell’immagine qui sotto: troviamo ceramica, metallo, argento, acciaio inossidabile, pietra, legno, gomma, cartoncino, acrilico, stoffa, cuoio, persino vetro e cibi.

Installando un accessorio come Air Assist Pump ( venduto separatamente) si ha inoltre modo di ottimizzare il processo, riducendo il volume delle particelle che, dopo essere state rimosse dal materiale, aderiscono alla superficie.

Supporto e assistenza al top

Nessun compromesso in termini di supporto post-vendita e di assistenza al cliente. Per qualsiasi eventuale dubbio, domanda o problema riscontrato è possibile contattare un team di esperti che risponde 24/7, offrendo eventualmente sia la restituzione dell’articolo sia la sostituzione in caso di malfunzionamento, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Si tratta di un incisore laser adatto anche ai principianti, a coloro che non hanno dimestichezza con questa tipologia di dispositivi. In loro aiuto ci sono guide e tutorial che spiegano come trarre il meglio dal prodotto, eseguendo operazioni dalle più semplici alle più complesse. Alcuni di questi sono raccolti sul canale ufficiale YouTube, sempre accessibili per lo streaming.

Il coupon per ottenere lo sconto su LONGER RAY5 10W

Grazie al coupon a disposizione, è sufficiente inserire il codice R510WSAVE30 nella pagina di acquisto per ottenere uno sconto immediato di 30 dollari su LONGER RAY5 10W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.