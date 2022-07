Lotterie e truffe: come proteggersi dal pericolo

Chi non vorrebbe vincere un premio? Lo sanno bene anche i criminali, che nel tempo hanno affinato i metodi impiegati per tendere le trappole alle loro potenziali vittime. Nell’ambito delle truffe, online e non solo, stanno prendendo piede quelle legate alle lotterie. Un fenomeno in costante e preoccupante aumento, tanto da richiedere oltreoceano un intervento della Federal Trade Commission.

Le truffe legate alle lotterie: un fenomeno in aumento

Prendiamo come riferimento l’articolo condiviso da Avast per capire quali sono i segnali che devono far suonare un campanello d’allarme e come proteggersi da questo tipo di raggiri.

Se per riscuotere il premio è chiesto un pagamento, meglio starne alla larga;

evitare di inviare denaro a chi afferma che pagando si hanno maggiori possibilità di vincita;

non fornire informazioni finanziarie con la prospettiva di riscuotere i premi in palio;

diffidare dalle comunicazioni che giungono da fonti apparentemente ufficiali (tratteremo più avanti il tema Lotteria degli Scontrini);

non scaricare né aprire allegati alle email che comunicano la presunta vincita, potrebbero contenere malware;

stare alla larga dai messaggi che rendono nota la vincita di una lotteria organizzata all’estero;

se il messaggio chiede di agire in fretta per non perdere il premio, meglio cestinarlo.

Abbiamo citato la Lotteria degli Scontrini, iniziativa lanciata in Italia dal Governo e che assegna premi su base settimanale, sia agli acquirenti sia agli esercenti. Per tutte le informazioni a proposito di estrazioni e premi è possibile fare riferimento al portale ufficiale, dove si trova un’area riservata con tutti i dettagli riguardanti la propria partecipazione.

Un metodo efficace per mantenere al sicuro i dispositivi, proteggendoli da minacce come gli allegati malevoli delle email, è quello che passa dall’installazione di un buon antivirus. Nel caso di Avast Premium Security ci sono 30 giorni di prova gratuita per valutarne le funzionalità.

