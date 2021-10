Zero compromessi in termini di prestazioni e design per Acer Spin 5, un laptop convertibile con schermo sensibile al tocco spinto da un comparto hardware di fascia alta. Pronto per accompagnarti quotidianamente nel lavoro, oggi può essere tuo con 300 euro di sconto grazie all'offerta di Amazon. È pronto per Windows 11.

Acer Spin 5 al prezzo minimo storico su Amazon

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate che lo rendono adatto anche a farsi carico delle applicazioni di produttività più pesanti: display touchscreen da 13,5 pollici con pannello IPS, risoluzione 2256×1504, Corning Gorilla Glass e rivestimento Antimicrobial, processore Intel Core i5-1135G7, GPU ‎Intel Iris Xe, 8 GB di RAM DDR4, SSD PCIe da 512 GB, WiFi 6, Bluetooth, tastiera retroilluminata, touchpad con lettore di impronte digitali, altoparlanti True Harmony, webcam con microfono, porte USB 3.2 (anche Type-C con Thunderbolt 4), lettore SD e fino a 15 ore di autonomia. Il pennino Acer Active Stylus con 4.096 livelli di sensibilità è incluso. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Come si può vedere dalle immagini, tra i punti di forza di Acer Spin 5 c'è la versatilità offerta dal suo design: può essere utilizzato come un laptop tradizionale, ma anche in modalità tablet o per le presentazioni, grazie alla sua cerniera in grado di ruotare 360 gradi. Oggi può essere tuo approfittando del forte sconto su Amazon, al prezzo di 999 euro invece di 1.299 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita.