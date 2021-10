Metti un Mini PC sotto l'albero di Natale: pensi sia troppo presto? No, ti spieghiamo il perché. Oggi trovi il modello Suncall con processore Intel (Atom Z8350), 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna in super sconto su Amazon, acquistabile al prezzo di soli 75,90 euro invece di 209,90 euro.

Uno sconto incredibile su questo Mini PC di Suncall

Il perché del riferimento alle festività è presto detto: il prezzo è talmente basso che è andato a ruba e bisogna mettersi in coda. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo la disponibilità è prevista per il 9 dicembre. Acquistandolo oggi è però quasi regalato: non devi far altro che attivare il coupon promozionale presente nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Tra le altre caratteristiche spiccano la doppia uscita video con supporto al 4K, le porte USB 3.0 e 2.0, lo slot Ethernet, il lettore di microSD e il jack audio. Non mancano nemmeno WiFi e Bluetooth per la connettività. Insomma, in PC completo in un formato mini e a un prezzo da urlo.

Aggiornamento: come prevedibile, l'offerta è durata poco, invitiamo gli interessati a dare un'occhiata al resto del catalogo Mini PC su Amazon.