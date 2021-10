Iolo System Mechanic: software per velocizzare il PC a metà prezzo

Mentre prosegue la offerta su Iolo DriveScrubber, software pensato per rimuovere dati in sicurezza dai PC, la medesima società propone anche altri programmi in promozione. Oltre al detto prodotto dedicato alla pulizia del computer, infatti, Iolo include nel suo portfolio anche soluzioni per velocizzare il PC e risolvere crash, blocchi e altri problemi con il sistema. Grazie allo sconto del 50%, potrete acquistare Iolo System Mechanic a 30,44 Euro.

Iolo System Mechanic a metà prezzo: i dettagli del software

Iolo System Mechanic è un programma la cui utilità è innegabile: velocizza il PC gestendo a dovere CPU, RAM e risorse su disco, trova e risolve oltre 30.000 problemi diversi offrendo soluzioni in tempo reale, rimuove programmi Bloatware – quelli che sono installati nel PC sin dall’acquisto e si avviano automaticamente rallentando il dispositivo – e pulisce il sistema da file spazzatura.

Non mancano, però, anche funzionalità dedicate alla navigazione in rete. Per esempio, Iolo System Mechanic blocca la connessione a siti poco sicuri, cancella la cronologia regolarmente per tutelare la privacy dell’utente e ottimizza le impostazioni di Internet per vedere contenuti in streaming alla massima qualità e caricare più velocemente pagine Web. Oltretutto, il programma offerto da Iolo è estremamente facile da usare grazie alla sua interfaccia semplificata, che permette di accedere alle varie funzionalità con pochissimi click del mouse.

Veniamo all’offerta vera e propria: Iolo System Mechanic viene proposto a 30,44 Euro IVA inclusa anziché 61 Euro grazie allo sconto del 50%. Nel pacchetto troviamo anche un mese gratuito di assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, il bonus proposto da Iolo prevede la licenza per l’utilizzo del programma su un numero illimitato di PC. Si segnala, però, che questa promozione vale solamente fino a domenica 17 ottobre 2021. Tra i metodi di pagamento supportati troviamo carta di credito e PayPal. Se l’esperienza d’uso non dovesse soddisfarvi, allora potrete avvalervi della garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.