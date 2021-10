Crucial MX500, SSD da 1TB in offerta su Amazon (-28%)

Il disco interno Crucial MX500 da 1 TB si trova in offerta su Amazon a 89,99€, con il 28% di sconto e ben 35 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

Disponibile nei tagli da 250 GB fino a ben 4 TB, questo disco è tra gli SSD da 2.5″ più acquistati sul mercato, con velocità di trasferimento dati fino a 560 MB/s in lettura e 510 MB/s in scrittura. Il formato SSD da 2.5 pollici è l'ideale per l'installazione all'interno di workstation fisse o PC da gaming tramite cavo SATA, ma il disco MX500 può essere impiegato anche per velocizzare vecchi notebook, sostituendo l'hard disk.

Il brand affida i propri dischi alla crittografia basata su hardware AES 256 bit, che mantiene i dati al sicuro e protetti da hacker e malintensionati. Inoltre la protezione integrata contro l’interruzione dell’alimentazione preserva tutto il lavoro salvato qualora il PC dovesse spegnersi improvvisamente.

Oggi il Crucial MX500 da 1 TB è disponibile in offerta su Amazon a 89,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi e possibilità di reso gratuito entro 30 giorni dalla consegna.