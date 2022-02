L'SSD NVMe grande come una pendrive: Sabrent Rocket Nano 1TB

Non devi scegliere tra la capacità di un hard disk, le dimensioni di una pendrive e le prestazioni di un SSD. Oggi puoi fare un vero affare ed avere tutto questo in un singolo dispositivo: il Sabrent Rocket Nano 1TB, un disco incredibilmente compatto e veloce, disponibile ad un prezzo lievemente superiore al minimo storico per soli 168 euro su Amazon.

SSD portatile Sabrent Rocket Nano 1TB: caratteristiche tecniche

Il disco propone un design realizzato completamente in alluminio di livello aerospaziale che agevola la dissipazione del calore, consentendo prestazioni costanti. A sorprendere, però, sono senza dubbio le dimensioni tra le più compatte dell’intero mercato. Il disco, infatti, misura meno di 7cm di lunghezza per circa 3cm di larghezza e solo 1,2cm di spessore. Il peso, invece, si ferma a soli 55 grammi. Si tratta di un dispositivo dalle dimensioni simili ad una pendrive, estremamente comodo da portare costantemente con sé nel taschino della giacca. La capacità ammonta a ben 1TB consentendoti di memorizzare una quantità incredibile di documenti, foto, video o progetti.

Trattandosi di un dispositivo plug and play non necessita di installazioni driver o software, ma è immediatamente pronto all’uso appena fuori dalla scatola. All’interno ospita un’unità NVMe capace di offrire una velocità fino a 1000MB/s, ben 9 volte superiori ad un tradizionale hard disk portatile. L’interfaccia utilizzata è quella USB 3.2 Gen1, di conseguenza è indispensabile che anche il PC supporti il medesimo standard per fruire delle massime prestazioni. Tuttavia, all’interno della confezione vengono forniti due cavi. Il primo è un USB-C to USB-C pensato per il collegamento ai nuovi Mac. Il secondo, invece, è un USB-C to USB-A che consente di collegare il disco a qualsiasi computer. Questo significa che è retrocompatibile con i precedenti standard, naturalmente con i relativi limiti dovuti all’interfaccia utilizzata.

Grazie ad un calo di prezzo di circa 30 euro, il Sabrent Rocket Nano 1TB è disponibile su Amazon a soli 168,71 euro.